LOOSIRATAS Alexela suvemängus osalejad kahtlevad võiduvõimaluses, tankla sõnul on huvi olnud oodatust suurem

Alexela äpis loosimängu ratast keerutanud inimestel on tekkinud küsimus, kas keegi selles mängus võidab ka või on tegemist lihtsalt reklaamvõttega. «Meie 20 liikmelise töökaaslaste seltskonnaga keerutame seda loosiratast iga päev, keegi ei ole veel midagi võitnud,» öeldakse Elu24 toimetusele saadetud vihjes. Alexela esindaja avaldab, et tehtud on üle miljoni keerutuse ja välja loositud üle 23 000 auhinna. «Suurendasime auhinnafondi kolm korda,» ütleb ta.