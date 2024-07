VIDEO Jaagup Kreem tähistab 20. pulma-aastapäeva: on see vast olnud sõit!

Ansambli Terminaator solist Jaagup Kreem jagab Instagramis rõõmsat uudist 20. pulma-aastapäevast.

«On see vast olnud sõit! On tore ja turvaline tunda, et elu läheb muudkui allamäge… Sest mäest alla on minna ju oluliselt kergem, kui üles ronida. Ja eriti veel siis, kui kaaslaseks sel teel on imeline, kannatlik ja mõistev naine,» ütleb Kreem.

Muusik jagab Instagramis ka videot, mis koosneb toredatest fotomeenutustest läbi aegade.

«Palju õnne tuvikesed! On mida tähistada,» öeldakse kommentaarides. «20 aastat abielu on märkimisväärne aeg. Müts maha. See pikk aeg näitab armastust ja usaldust, kuid mis veel peamisem – austust partneri vastu. Imeilusat järgmist 20 aastat! Olge tublid!» ütleb teine õnnitleja.

Üks kommenteerija osutab aga sellele, et 25. juuli on ka Jaagupi nimepäev. Seega saab lisaks pulma-aastapäevale tähistada ka nimepäeva.

Paar abiellus 2004. aastal ja neil on kaks last, poeg ja tütar.

Jaagup Kreem, Kristiina Neudorf-Kreem, Robin Rio Kreem. Foto: Martin Pedaja

Eesti rahvakalendri järgi on 20. pulma-aastapäev portselanpulm. 20. pulma-aastapäevani jõudmine on suur verstapost, tervelt kaks aastakümmet, mis on veedetud abielupaarina. Portselan on habras ja samas kaunis materjal, mis sümboliseerib abielu tugevust ja ilu kahekümne aasta jooksul. See on suurepärane võimalus näidata oma uhkust selle üle, mida olete koos saavutanud, ning tunda tänulikkust ühiste kogemuste ja seikluste üle.