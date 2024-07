Sisulooja Hensugusta üllatab uues ametis: tööleminek viib mind tagasi aega, kui ärkasin kell viis

«Esimesed mälestused raadioga Elmar on nendest hommikutest, kus tegime koos vanaemaga jahumägedest pannkooke ja taustaks mängis Elmar. Hiljem lasid vanemad raadiost Elmarit, kui nad meie kodu ehitasid ja ma seal läheduses ringi jooksin. Võin öelda, et meie pere jaoks on see raadiojaam koos Eesti muusikaga nagu tükike kodu,» meenutab Hensugusta.

«Pean tunnistama, et viimastel aastatel pole ma äratuskellaga ärganud. Seega tööleminek Elmarisse viib mind tagasi aega, kui tõusin kell viis hommikul, et minna maasikaid korjama, metsa istutama või võsa lõikama,» lisab ta, et varajase ärkamisega võib tal raskusi olla.

Henri Karpov, keda tuntakse tema vaimuka huumorimeele ja loova lähenemise poolest sotsiaalmeedias, on uue rolli tõttu raadioeetris väga elevil. «Sooviksin intervjueerida näiteks Eleryn Tiitu või Karl Killingut. Mõlemad on erakordselt vinged ja humoorika iseloomuga ning tohutu loomingulise pagasiga artistid,» jagab ta oma soove ja ootusi eelseisvate saadete osas.

Ühised lendavad hommikutunnid

Hommikuprogrammi saatejuht Tiiu Sommer ootab uue kolleegi saabumist elevusega. «Loodan järgmise kahe nädala jooksul rohkem teada saada, mida ja kuidas noored räägivad. Tahaks ja samas ka ei tahaks sattuda koos Hensugustaga ootamatutesse ja pisut piinlikesse olukordadesse, siis oleks, mida hiljem meenutada,» rääkis Sommer ja lisas, et enda üle nalja teha ei karda õnneks kumbki.

Sommeri kaassaatejuht Lauri Hermann, kes suundub puhkusele ja keda Hensugusta kaks nädalat asendab, on kolleegi võimaluse üle koos sisuloojaga saadet juhtida lausa kade. «Hensugusta on sedavõrd vahva sell, et juba aastaid tagasi kutsusin ta endale raadiosse seltsi ning tegime ühte suvesaadet. Asja analüüsides sai õige valik tehtud. Pulli sai. Nii mulle meeldib ja teistmoodi ma ei mängi. Hoolimata oma noorest east ja tagasihoidlikust raadiokogemusest vedas tüüp kenasti välja. Olen tihti mõelnud, et seda aktsiooni võiks korrata,» rääkis Hermann.

Ta lisas, et Tiiuga saate tegemist ei tasu Hensugustal karta, sest ka Tiiu on üks erakordselt kihvt tegelane, kellega ühised hommikutunnid lihtsalt lendavad. «Kaks ägedat tüüpi eetris saab tähendada vaid head. Plaanisin küll puhkuse ajal end raadiost distantseerida, kuid tundub, et hakkan truuks hommikuprogrammi raadiokuulajaks kus iganes ma oma raadioaparaadi juures maandun,» märkis Hermann.