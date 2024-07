Tallinnas süttis majutusasutuse keldrikorrusel kodumasin

Elu24 toimetusele saadeti neljapäeval kella poole nelja ajal vihje, et Tallinnas Sakala tänaval asuva Kaitseministeeriumi juures on arvukalt tuletõrjeautosid ja neli politseiautot. «Kogu tee on kinni,» teatas vihje saatja.

Päästeameti Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Siim Palu rääkis Elu24-le, et Sakala tänaval asuvas majutusasutuses-hotellis läks keldrikorrusel põlema pesukuivati. «Täna kell 14.58 sai häirekeskus teate, et Sakala tänava majutusasutuses on märgatud suitsu ning tööle on rakendunud tulekahjualarm. Töötajad alustasid kohe maja evakuatsiooniga,» ütles Palu.

«Sündmusele reageerisid Kesklinna ja Lilleküla kutselised päästjad koos Kopli vabatahtlike päästjatega. Esimesena kohale jõudnud Lilleküla päästjad sukeldusid hotelli keldrikorrusele suitsu sisse ja leidsid eest põleva tööstusliku pesukuivati. Tulekahju lokaliseeriti kell 15.07 ja likvideeriti kell 15.14. Keegi kannatada ei saanud, ruumid tuulutati ja objekti haldaja jäi masina rikkega edasi tegelema,» rääkis Palu.

«Tulekahjus sai kannatada vaid tööstuslik pesukuivati. Seekord läks hästi. Tuli laiemalt ei levinud,» sõnas kommunikatsioonijuht lisades, et pesukuivati läks ilmselt lühisesse ja süttis.

«Päästeautosid saadeti kohale kokku viie ühiku päästetehnikaga, sest asukoht on tsentraalne ja hotell ise mitmekorruseline,» ütles Palu.

Majutusasutustes juhtub tulekahjusid harva

Päästeameti esindaja räägib, et majutusasutustes tuleb tulekahjusid üldiselt ette harva. «Kui viimast paari aastat koos käesolevaga vaadelda, siis näiteks 2022. aastal oli neid 12, eelmisel aastal kolm ja sel aastal 25.07 seisuga on neid olnud kokku viis. Need tulekahjud omakorda saavad alguse elektriseadmetest, nende kasutamisest ja riketest,» ütleb ta.

2022. aasta 12-st tulekahjust ühel korral oli tekkepõhjus seotud elektriseadmetega, 2023. aastal ei olnud ühtegi sellist ja käesoleval aastal on neid olnud üks.

Tänase tulekahju täpne tekkepõhjus selgub tulekahju menetluse käigus.