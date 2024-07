KLÕPSUD «Tervita oma vanemat õde!» Grete Paia jagas meeleolukaid hetki koos emaga

Ka ülemöödunud aasta augustis, kui Grete ema tähistas 50. sünnipäeva, tõdesid mitmed fännid ühismeediasse postitatud foto all, et nad on kui õed. «Nagu ema, nõnda tütar,» kommenteeris üks armsa klõpsu all. «Te olete väga ägedad koos,» lisas teine.