VIDEOINTERVJUU Robert Sarv imiku tapmises kahtlustatava naise vahi all hoidmisest: asjaolusid arvestades on see ebainimlik

See küsimus on eelkõige prokurörile, miks ta arvab, et inimest on vaja kinni hoida. Ma olen seda meelt, et praegusel juhul vahi all hoidmine on asjaolusid arvestades ebainimlik ja ebavajalik. Inimene on Eestis, ta on uurimisorganitele kättesaadav, ta on avatud koostööle ja ta soovib, et see menetlus võimalikult kiiresti edasi liiguks. Ka see kadalipp, mille ta Marokos läbi tegi, peaks veenma kõiki, et uuesti sellist kadalippu välismaale tegema minna, jällegi selle ajalise perspektiivita, millal see väljaandmine võiks uuesti toimuda, on minu arvates väga teoreetiline ja üldsõnaline.