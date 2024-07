PÄEVAHOROSKOOP 25. juuli: Vähi tegevusväli on avar, Lõvi jaoks on päev tegutsemiseks

Päikese ja Marsi sekstiili toel on sul lihtne end osava sõnaseadmise abil maksma panna ning oma ideid kiiresti teoks teha.

Tegevusväli on avar: sul on küllalt otsustusõigust, saad tegeleda just sellega, mis sind paelub ja asju oma tahtmist mööda ajada.