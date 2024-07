«Tead väga hästi, kes see oli.» Andrei Zevakin väidab, et talle esitati 20 miljonit eurot väärt nõue

«Raha mängib elus põhirolli. Raha see on õnn ja armastus,» kõlasid lauluna Juhan Viidingu kirjutatud sõnad armastatud lastefilmis «Nukitsamees» 1981. aastal. Enam kui 40 aastat hiljem ja muutunud ei ole palju, raha mängib tähtsat rolli kõigi elus ja viimastel nädalatel on räägitud rahast palju just nõudekirjade kontekstis.