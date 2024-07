Ksenija Balta tütre kasvatamisest: minu täiskoht on ikkagi ema

Ksenija Balta (37) rääkis «Vikerhommikus», et tal läheb hästi ning tema elus on uued väljakutsed mitmel rindel. Nii treenerina kui ka emana, sest 2-aastane Kira on väga kiire tüdruk. «Kasvab jõudsalt, areneb, jookseb, hüppab,» ütleb Balta, lisades, et omajagu valmistab lapse kasvatamine ka peavalu ning kohati on see päris väsitav. «Sekundiga on ta kuskil mujal,» räägib ta sellest, kuidas lapsel tuleb iga hetk silma peal hoida.