23. juulil postitas tiktokker kasutajanimega Heiki Trakmann Tiktokki video, kus on näha, et Lux Expressi bussijuht sõidab ohtlikul viisil. Juht sõidab pikka aega küünarnukid roolil ja ei tee teist nägugi, pannes sellega ohtu kõik bussireisijad ning teised liiklejad.

Igor Vlaslovi filmitud video juures seisab kiri: «Kuidas see nüüd ongi? Kaks kätt roolil? Sellise asjaga on reageerimisaeg pikem ja kui oleks midagi juhtunud, siis kes vastutab? Ettevõte või bussijuht? See küll ei motiveeri väga sõitma, kui sõitjad ei saa turvatunnet.»