FOTOD Kuninga valvehobune hammustas turisti nii kõvasti, et naine pea minestas

Sellegipoolest, et lähedal on selgesõnalised sildid, mis hoiatavad turiste hobuse hammustuse eest, püüdis naine siiski teha klassikalist turistifotot Londonis kuulsate valvehobuste juures, kuid läks hobusele liiga lähedale. Kuninga valvuritel ei ole üldiselt lubatud avalikkusega suhelda, kuid kui turistid hobustele liiga lähedale tikuvad, siis on neil kombeks agressiivselt häält tõsta.