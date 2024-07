ÕUDUS ENNE OLÜMPIAMÄNGE Pariisis vägistas viis meest 25-aastast naist

25-aastane naine jooksis laupäeva hommikul seljast rebitud kleidiga Pigalle linnaosas asuvasse kebabipoodi, teatas kohalik meedia. Austraallanna väidab, et Pariisi kesklinnas vägistas teda viis meest ning juhtumit uurib juba ka Prantsuse politsei. Kohaliku ajalehe Le Parisien teatel kutsusid restoranipidajad abitut naist nähes abi. Tuletõrjujad hoolitsesid tema eest pärast väidetavat kallaletungi ja naine viidi hiljem Bichati haiglasse, et meditsiinitöötajad ta üle vaataksid.

Ühtegi isikut veel vahistatud pole, kuid prokurörid kinnitasid, et ametnikud käsitlevad uurimist kui grupivägistamist. Juhtum leidis aset vaid mõned päevad enne 2024. aasta olümpiamängude avamist Prantsusmaa pealinnas. Pariisi prokuratuur teatas, et politsei uurib väiteid ja vaadatakse CCTV salvestusi. Tõenäoliselt ööl vastu 20. juulit toime pandud grupiviisilise vägistamise süüdistuse uurimine on usaldatud teisele kohtupolitseiringkonnale.