Netflixi hittsarjas end proovile pannud Henessi Schmidt: võttepäeval on alati kõik hoopis teistmoodi

Näitleja Henessi Schmidt on lisaks kodumaistele sarjadele ning filmidele jala ukse vahele saanud ka välismaiste projektide puhul. Praegu mängib eestlanna Netflixi sarjas «Viikingid: Valhalla», mis on järg hittsarjale «Viikingid».

Kolme hooajaga on ilmunud 24 osa, millest 11s on Schmidt IMDb andmebaasi põhjal ka ekraanil olnud. Näitlejanna vihjab ühismeedias, et kolmandas hooajas sai ta end tänu sarjale ka uuel moel proovile panna.