Viimsilase väitel võeti metsa maha öisel ajal: mürin ja ragin oli selline, et koer tahtis tuppa

Möödunud nädalal tegi Viimsi elanik Riina Facebooki gruppi «Viimsilased» postituse, kus kurtis teda häiriva müra üle. «Kell on 23.45 ja Äigrumäele mineva tee ääres käib räige metsa maha võtmine. Pilt on tehtud kell 21.30. Ilmselt tahetakse hommikuks mets maha saada. Huvitav, kas öörahu enam ei kehti. Mürin ja ragin on selline, et koer tahtis ka tuppa. Mis toimub?» kirjutas ta.

«Kas see ongi Viimsi moodi, et öösel metsad maha? Kuuldavasti on seda ka varem tehtud. Üldiselt tahaks ka öörahu ja kas roheline Viimsi tähendab seda, et elupuud aia taha ja metsad maha?» kirjutati Riina postituse kommentaarides. Mõned kommenteerijad juhtisid tähelepanu sellele, et öörahu algab suvisel ajal hoopiski südaööl, mitte varem.