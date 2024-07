KLÕPSUD Daniel Viinalass tähistab abikaasaga 13. pulma-aastapäeva

Aastapäeva puhul lisas mees Instagrami kaks armsat fotot abikaasa Eleriga, kus seisab kiri: «Still saying «I do» everyday to each other. 13 years since we celebrated the start of our story together but we never dreamed that life could be this good together.» («Ütleme endiselt iga päev teineteisele sõna «jah» sellest ajast peale, kui tähistasime meie loo algust. Me ei unistanud kunagi, et meie kooselu võib olla nii hea.» – toim)