KURB Pete Davidson ei suuda loobuda ühest skandaalsest mõnuainest

2023. aasta augustis paljastas Page Six, et Davidson kasutas oma depressiooni raviks ketamiini. See oli ajal, kui «Saturday Night Live'i» näitleja oli just võõrutusravilt välja tulnud ja otsis abi oma PTSD ja piiripealse isiksusehäirega toimetulemiseks. Siseringis räägitakse veel, et koomik käib regulaarselt võõrutusravil, et end ree peal hoida. Üks allikas rääkis, et Davidson, kes kaotas 11. septembri 9/11 terrorirünnakus oma tuletõrjujast isa, teab, millal teha pause. Ja ta õpib järjepidevalt oma PTSD-probleemidega paremini tegelema.