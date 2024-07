MILLAL ON ÕIGE AEG? Tuntud Eesti naised avaldavad, mis vanuses nad lapsi saada soovivad

Elu24 reporter Natalja Zjuzkova (28) avaldab, et ta tahaks saada emaks enne 35. eluaastat. «Siis ma olen kõige rohkem valmis, enne seda tahaks karjääri teha,» ütleb ta. Zjuzkova ei tee saladust sellest, et laste saamisel on oluline olla majanduslikult hästi kindlustatud, et saaks pühenduda lapsele ega peaks käima tööl. «Mu ema on alati öelnud, et siis sa oled rikas, kui ükskõik, mis asja sa tahad endale lubada, siis sa pead saama endale neid osta kaks,» ütleb Zjuzkova. «Tahan, et kui ma saan lapse, siis saan talle keskenduda ega pea muretsema seepärast, kuidas hakkama saan.»