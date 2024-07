VIDEO Kes on Kamala Harris? USA esimese naissoost asepresidendi mitu identiteeti

Nathan Howard/Pool via REUTERS/Scanpix

Kamala Harris, kes on USA esimene naissoost ja 49. asepresident, sündis 20. oktoobril 1964. aastal Californias Oaklandis kahele immigrandist vanemale, India päritolu emale ja Jamaical sündinud isale. Tema vanemad lahutasid, kui ta oli viieaastane ja teda kasvatas peamiselt tema hindust üksikema Shyamala Gopalan Harris, vähiuurija ja kodanikuõiguste aktivist. Isa Donald J Harris, kes on nii Aafrika, Iiri kui Jamaica juurtega, on tuntud majandusteadlane ja Stanfordi ülikooli emeriitprofessor.