VÄRSKE UURING Kuulatuim eraraadiojaam on jätkuvalt Elmar, õhtuse vööndi kaotanud Raadio 2 on langustrendis

Raadio Elmar on säilitanud oma kindla liidripositsiooni erajaamade seas, olles kuulatuim jaam nii kuu, nädala kui päevases mõõtmises. Raadiot Elmar kuulab ühes nädalas märkimisväärne arv kuulajaid, ulatudes 220 000-ni. Elmarile järgnevad Star FM (206 000 kuulajat) ja Sky Plus (201 000 kuulajat).

Kommertsjaamadest paistab viimase uuringu tulemustega eriti silma MyHits, mis on teinud võrreldes eelmise kvartaliga märkimisväärse kasvu. MyHitsi nädalane kuulajaskond kasvas 160 000-ni ehk 14 000 kuulaja võrra. Suvele omaselt on kuulajaskonna kasvu näidanud ka teised jaamad: Sky Plus +12 000 kuulajat võrreldes eelmise kvartaliga ja Raadio Kuku +10 000 kuulajat võrreldes eelmise kvartaliga.