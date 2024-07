NÄDALAPROGNOOS Alanud on tegude nädal: paljud protsessid lükatakse käima

Neljapäeval kell 02.10 läheb täpseks Marsi trigoon Must Kuu Lilithiga ning 10.59 Päikese sekstiil Must Kuu Lilithiga. Meil on tekkinud taevas minikolmnurk Marsi, Päikese ja Lilithi vahel, millest kujuneb selle nädala toetav jõukoht. See on väga hea endasse vaatamise ning oma jõu leidmise aeg – kes sa oled, kui sa ei vasta üldsuse normidele või ei saa seda, mis justkui kõigil peaks olema olemas? On aeg võtta omaks just see, milles oleme kogenud tõrjutust ja häbi ning teha sellest hoopis oma tugevus. Selles koosluses on ka omajagu ürgsust, kirge ja autentsust.