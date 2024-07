Tuntud USA seebika staar suri ootamatult vaid 51-aastasena

Tuntud USA seebika «All My Children» fänne on tabanud kurvastav uudis. Aastatel 1997 kuni 2001 USA seebikas «All My Children» Gillian Andrassy tegelaskuju kehastanud Esta TerBlanche leiti möödunud nädalal oma California kodust surnuna, vahendavad TMZ ja Page Six.

TerBlanche'i ristitütar Barbie Ashley kinnitas meediale, et näitlejanna leiti lõppenud nädalal oma Hollywoodis asuvast kodust surnuna. Meditsiinitöötajad aga usuvad, et TerBlanche oli surnud päev varem. Naise surmakuupäevaks on märgitud 18. juuli.

Näitleja lahkumist kinnitas ka tema esindaja. «Ma ei suuda uskuda, et seda kirjutan. Raske südamega avaldan, et minu sõber ja klient Esta TerBlanche lahkus elavate seast neljapäeval,» kirjutas näitleja esindaja ühismeedias. Ta mainis, et TerBlanche suri loomulikku surma, kuid lahkamise tulemused ei ole veel teada.

«Ma seedin seda kõike ja olen šokis. Esta oli imeline hing seest ja väljast. Olen uhke, et teda tundsin ja sain temaga koos töötada.»

Lõuna-Aafrikas sündinud TerBlanche'i karjäär meelelahutusmaailmas sai alguse pärast seda, kui ta võitis 1991. aastal Lõuna-Aafrika teismeliste missivõistluse. Pärast seda sai ta mitmeid näitlemise rolle, millest tuntuim oli sarjas «All My Children».

Ta mängis sarjas pea neli aastat, kui tema tegelaskuju tapeti ja näitleja kolis ajutiselt tagasi Lõuna-Aafrikasse. Pärast seda ei saatnud TerBlanche'i näitlemises suur edu ja tema ainus roll pärast «All My Childreni» lõppu oli IMDb andmebaasi põhjal ühes 2013. aasta lühifilmis.

1997. aastal ta abiellus, kuid kooselu purunes 2008. aastal.