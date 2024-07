«Sina, rott, seda endale niikuinii osta ei jõua, nii et let's go, lendame!» hõiskab möödunud aastal meesartisti auhinnaga pärjatud Hunt ühismeedias, kutsudes miljonärist ettevõtjat ja investorit Raivo Heina «rotiks». Muusik sõnab toimetusele, et tegemist oli naljaga.