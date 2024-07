KUUM FOTO «Lapsed ja tšellod jäid maha!» Napis kleidis Silvia Ilves põrutas Türki iluprotseduurile

«Õnnelikke ja rõõmsaid naisi on maailma rohkem vaja, mitte kibestunud, masendunud ning endaga mitte rahul olevaid naisi. Kui inimesed on õnnelikud, siis see nakatab ka teisi. See on väga oluline, et inimene enda välimusega rahul oleks. Kui midagi enda juures ei meeldi, siis on okei seda muuta,» lisas ta.