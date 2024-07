TOOVAD RAHA SISSE, AGA PALKA EI SAA? Tuntud NFLi klubi omaniku tütre kommentaarid ergutustüdrukute palga kohta panid sotsiaalmeedia kihama

Helsingin Sanomat kirjutab, et NFLi klubi Dallas Cowboysi omaniku tütre sõnavõtt Netflixi sarjas on rahva marru ajanud. Selle klubi ergutustüdrukud on maailmakuulsad, kuid uudis, et nad ei saa selle eest suurt palka, oli kõigile üsnagi šokeeriv. Lisaks kõigele arvab omanik, et tüdrukutele ei peakski rohkem maksma.