Nädal algab võimsa Päikese-Pluuto opositsiooniga, mis võib tuua võimuvõitlust, aga ka käivitada väga olulisi protsesse ning viia kontakti oma tõelise väega. Seejärel liiguvad Päike ja Marss sõbralikus sekstiilis kuni uue nädalani, kutsudes inimesi oma soovide nimel ka konkreetseid tegusid tegema. See saab olema aktiivne tegude nädal.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.