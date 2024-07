Ent veelgi olulisem on asjaolu, et see viitab väga suurele lõppemisele seoses vanade struktuuride, traditsioonide, status quo ja võimuhierahiatega. See märgiline täiskuu annab mõista, et midagi on päriselt minevikku jäämas ning tagasiteed enam ei ole (ega pole vaja). Isiklikus plaanis teatud sihid, väljakutsed, eesmärgid, plaanid ja ambitsioonid on end läbi mänginud ja ammendanud. Tuleb teha vahet, mis kuulub minevikku ja mis viib tulevikku.