GALERII Tuntud seinamaaling Tallinna kesklinnas sai sobimatu ja vulgaarse detaili, aga keegi neid eemaldama ei torma

«Metsavaim» on seinamaaling, mis valmis 2017. aastal Tallinnas peetud tänavakunstifestivalil Mextonia, vahendab tallinn.ee . Seinamaalingu autor on tänavakunstnik Goal. Kesklinnas, Tartu mnt 13 utilitaarhoone otsaseinal asuv maaling kujutab metssiga, kelle turi kasvab sujuvalt üle metsaks koos puude ja teiste loomadega – hundi, karu ja põdraga. Tumedas tonaalsuses kompositsioon annab edasi Eesti põlismetsade sünkjat miljööd, müütilist salapära lisavad metssea valged silmakoopad.

Limon vahendab, et seinamaaling on juba mõnda aega Tallinna linnaruumi ilustanud ebasündsate detailidega. Üheks detailiks on sigar, mida metssiga suitsetab, teine on aga metsloomale joonistatud suguelund. Mõlemad on silmaga nähtavad ja üpris suured.