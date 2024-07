ÄIKESEKAART Vaata, kas äike jõuab ka sinu kodukanti

Laupäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Lääne-Eestis on üksikud sajuhooge, seal on sajuvõimalus väiksem. Puhub loode- ja lääne-, pärastlõunal loode- ja põhjatuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 18..24°C.