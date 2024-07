Michaela Noroc on juba kümme aastat maailmas ringi rännanud, et pildistada erinevaid naisi ning kuulanud nende lugusid. Tema projekti eesmärk on näidata maailmale, et ilu on midagi palju enamat kui see, mida me meedias näeme. Hiljuti on ta teinud oma sotsiaalmeediasse postituse meie oma Kihnu Marest, kirjeldades teda ülivõrdes.