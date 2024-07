Rakvere Funkfest on ühepäevase superprogrammiga festival, mis toimus sel aastal juba kolmandat korda.

«Nii tore on laulda taas neid lugusid, mille ma kunagi ammu kirjutasin. Teen ka uuemaid laule, aga kõik need on seekord soul-funk'i võtmes,» rääkis ainult selleks õhtuks erilise kava kokku pannud Liis Lemsalu.