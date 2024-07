PIILUB JA SALAKUULAB Tallinnas Kristiine linnaosas tuli müüki iseäraliku lisaga maja

Tallinnas Kristiine linnaosas asuva palkmaja, kus on elamispinda 155 ruutmeetri jagu, hinnaks on selle eraisikust müüja pannud 885 000 eurot. Selle eest ei saa aga mitte ainult kuue toa, kahe köögi ja kaminaga maja ning kinnistul asuvat garaaži ja suvesauna, vaid ka «rahurikkujast piiluja naabri».

«Üldiselt on meie elukeskkond vaikne ja rahulik, inimesed on lahked ja sõbralikud. Kuna seadus nõuab ka oluliste puuduste avalikustamist, siis tuleb mainida, et on ka üks erand,» kirjutab müüja kuulutuse lõpus ning lisab, et kõrvalmajas elav naaber rikub juba pikemat aega rahu.