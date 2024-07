Kuutsükkel jõuab täiskuufaasi seekord 21. juulil kell 13.17, aga nii nagu alati, tajuvad tundlikumad inimesed seda juba mõni päev ette. Et täiskuu viib energia kulminatsiooni, võib see tuua pinnale mitmesuguseid emotsioone, tundeid ja taipamisi, mis saavad vabaneda ning täiskuujärgselt lahustuma hakata.

Meil on ees üks aasta tähenduslikumaid ja intensiivsemaid täiskuusid, kuna see toimub Kaljukitse kriitilises lõpukraadis, 29°, ning jääb ühendusse transformatsioonide käivitaja Pluutoga Veevalaja kriitilises alguskraadis, 0°. Selles on võimas üleminekuaja energia, mis lahutab vana uuest. Siin on tugev lõppemise energia, kuid seda võib kogeda mitmetel erinevatel tasanditel ega ole kuidagi vaid üheselt tõlgendatav.