DJ Tõnis Kotsar kirjutab oma ühismeediasse tehtud järelehüüdes, et Sepper jättis Eesti muusikalukku sügava jälje. «Su lood kõlavad ka minu kui DJ esituses iga pidu siiani. Seni, kuni sust räägitakse ja su muusikat kuulatakse, seni elad sa rahva seas edasi. Aitäh sellise loomingu eest ja kaastunne lähedastele.»

Tema mõtetega ühineb ka DJ Andrus Kuzmin ning märgib oma järelehüüdes, et kahtlemata on lahkunud üks legendaarsemaid muusikuid.

Pulmavanem ja peojuht Pille Amur jagab Sepperit meenutavas ühismeediapostituses, et Raul jättis endast maha palju enam, kui oskas ise arvata. «Jääd meiega mälestustes, kord kohtume taas seal, kuhu läksid. Sügav tänu, armas sõber Raul, et olid, oli au.»

Ta kuulus aastate jooksul ansamblitesse Ruja, Polyphon, Vitamiin, Singel ja Oomen. 2001. aastal andis ta välja albumi «Kõik on nii kui on...».

Sepperi tuntumad palad on eestikeelne versioon ansambli Sweet loost «Funk it up» ehk «Sein on ees» ja «Linda».