Suri muusik Raul Sepper

Ta kuulus aastate jooksul ansamblitesse Ruja, Polyphon, Vitamiin, Singel ja Oomen. 2001. aastal andis ta välja albumi «Kõik on nii kui on...».

Sepperi tuntumad palad on eestikeelne versioon ansambli Sweet loost «Funk it up» ehk «Sein on ees» ja «Linda».