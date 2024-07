Noor Hiina sisulooja eiras tõsist tervisemuret ja sõi end otseülekande ajal surnuks

Mitmes Aasia riigis on viimastel aastatel sisuloojate seas üha populaarsemaks saanud mukbang. Tegu on Lõuna-Koreast alguse saanud trendiga, mis on kombinatsioon korea sõnadest «söömine» ja «ülekanne», ja kujutab endast lihtsalt veebikaamera ees söömist.