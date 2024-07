ELU25 Juku-Kalle Raid: Eesti posijad ja nõiad – Kivinõia poolearuline sõpruskond

Aga kogu see kildkond paisab kaugelt silma nagu eriti kahar puu, iga oksa peal istub mõni sorts. Ka need, kes ei taha idikate bandega mingit tegemist teha, saavad ometi pihta, kuna eesti keeles ei leidu ainsatki väljaannet, kus neid ei kajastataks. Näiteks see malbe olekuga naisjobu, nõid Nastja, 24 h ööpäevas pläägutav ning targutav Ants Rootslane pluss terve küüditatute rongi täis igasugust muud ilget vuuduurahvast.

Küll kutsuti välja vihma, mida ei tulnud, küll paluti päikesel särada, mis seepeale loojus.

Kunagi sattusin uudishimust Vormsi saarele, sotsin külapoest Kellukese ja mõtlesin kohalikega paar sõna juttu veeretada, aga leidsin rannast mingi kamba karvaseid. Nood paistsid eemalt ohutud nagu ülearu dõupis hipid, aga pärast selgus, et käsil oli üritus, mida napakad ise "Eesti nõidade kokkutulekuks" pidasid. Oh sa püha raisk, mis tegelasi seal ringi toimetas ja mida nad oma poole aruga õhtu jooksul ette võtsid. Küll kutsuti välja vihma, mida ei tulnud, küll paluti päikesel särada, mis seepeale loojus, küll paluti täiskuul nõidade soole mõistust jagada, mida kuu ei teinud. Põgenesin Vormsi Ennuga saare teise otsa, Enn muudkui vangutas pead ja imestas õlut rüübates: "No kassa näe, mis totter kaader, kesse seda oleks võind arvata!"