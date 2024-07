BÄND LÕPETAB TEGEVUSE Ewert and the Two Dragons pakib pillid lõplikult kotti

2009. aastal alguse saanud bänd Ewert and the Two Dragons andis ühismeedias teada, et sel suvel ootab neid ees vaid kaks esinemist.

«Anname teada, et nii raske kui see ka ei oleks, oleme otsustanud pärast neid kontserte bändina tegevuse lõpetada.»

«Alustasime draakonitega mais 2009 ehk 15 aastat tagasi. Mõned teist on meiega selle teekonna teinud kaasa pea algusest lõpuni, mõni on peale hüpanud vahepeatustes... Aga me oleme teile kõigile tänulikud, et olete meie muusikat kuulanud ja nendel sadadel kontsertidel käinud – nii kodus kui ka mujal maailmas – see on võimaldanud meile unikaalseid ja kordumatuid kogemusi,» kirjutas bänd oma Facebooki postituses.