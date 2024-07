Anett Kontaveit jagas rõõmusõnumit, et tema ja kallim Brent Lepistu saavad lapsevanemateks, mais.

Pärast seda ei ole Anett oma ühismeedias palju fotosid jaganud, väljaarvatud kaadrid uhkest fotosessioonist, mida endine profitennisist juunis jagas.

Nüüd on aga Anett oma kasvavast beebikõhust jaganud kahte fotot. Postitusega teeb endine profisportlane nalja, et tal on selleks suveks hoopis teistsugune vorm.

«Selle suve vorm on minu jaoks ümar,» naljatas Anett.

2022. aasta märtsi algusest saati sahistati, et Anett Kontaveidi südame on võitnud FCI Levadia meeskonna kapten Brent Lepistu. Sama aasta aprillis kinnitasid Kontaveit ja tema jalgpallurist kallim, et nad on paar.

Möödunud aasta juulis teatas Eesti esireket Anett Kontaveit, et paneb seljavalude tõttu tennise profikarjäärile punkti. Sellest ajast saati on ta oma Instagrami kontol jaganud ohtralt reisiklõpse puhkustest mitmesse maailma nurka.

Kuigi Anett tõdes mullu, et karjääri lõpetamine on tema jaoks äärmiselt raske, leidis ta selles ka positiivset. «Saan olla kodus, ei pea reisima iga nädal. Paljud rasked asjad, mis tennisega kaasnesid, on nüüd seljataga,» märkis ta, lisades, et kardab enim igavust. «Kuidas ma selle rutiini, kodus olemise, pika talve, kõikide nende asjadega toime tulen, millega ma pole kunagi varem toime pidanud tulema,» arutles ta.