NUNNU Superstaar Alika Milova ja kaameramees Raul Esko ei saa päevagi teineteiseta

Juba paar kuud on sahistatud, et laulja Alika Milova ja filmitegija Raul Esko on teineteist leidnud. Noored ei ole otseselt meediale kinnitanud, et on suhtes, ent postitavad sotsiaalmeediasse teineteisest tihti pilte. Paar päeva tagasi viibisid andekad töömesilased Narvas, kus seekord ei nauditud lihtsalt teineteise seltsi, vaid tehti postituste põhjal arvatavasti mõnda uut projekti.