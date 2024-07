ELU25 Juku-Kalle Raid: Majandusanalüütik Peeter Koppel tutvustab kõikide kodanike lemmikut – Majanduskriisi

Sealjuures leidub situatsioone, kus isegi tundide jooksul suudab sama inimene oma seisukohta muuta 180 kraadi. Ja järgmine päev on see seisukoht uuesti 180 kraadi muutunud. See on sihuke konstantse ärevushäire algataja. Majandusuudiste pidev jälgimine tavalise, normaalse inimesele tervisele hea kindlasti ei ole.

JK: Peale selle ei maksa kogu aeg igasuguseid hiromante kuulata. Sest et hiromante on alati rohkem kui tõde.

PK: (Naerdes) Hiromante on kindlasti rohkem kui tõde. Et välja filtreerida mingisugused inimesed, kes asjast räägivad, kulub ikkagi aastaid ja aastaid. Ma isegi pole päris kindel, et minu säutsla feed on piisavalt kvaliteetne et ma olen suutnud välja filtreerida need, kes asjast räägivad. (Näppu tõstes) Aga kui keegi hakkab majandusest ja tulevikust rääkima kindlas kõneviisis, siis üldiselt on erakordselt suur tõenäosus, et tegemist on kas kelmi, diletandi või poliitikuga.

JK: Kui me teeme hommikul lahti uudised, siis me saame teada, et Eesti on vähemalt Linnutee, kui mitte kogu universumi piirkonnas ainukene riik, mis asub pidevas majanduslanguses. Kõikidel teistel läheb paremini.

PK: (Lõbusalt) Põhimõtteliselt – numbrid tõepoolest seda näitavad; meil on mingi üheksa kvartalit majanduslangust olnud.Kui me nüüd proovime mõelda, et kas see on kriis klassikalises mõttes, siis selle kohta võib öelda: jah. Aga natukene ikkagi ei ka.