VISKA PILK PEALE Müsteerium, kirg ja armukolmnurgad: vaata, mis filmid toob Tartuff suurele vabaõhuekraanile

Kahe konduktori vahel puhkeb armastus, kui nende gondlid iga poole tunni tagant köisteel mööduvad. Midagi nii eriskummalist suudab välja mõelda ainult sakslane Veit Helmer. Vähe sellest, niisuguste menukite, nagu «Tuvalu», «Absurdistan» ja «Rinnahoidja» autori uus absurdisugemetega romantiline komöödia «Gondel», mis jõuab esimest korda Eestis ekraanile PÖFFi armastusfilmide festivalil Tartuff, on taas tumm ehk selles ei räägita sõnagi! «Maailmas on vähe kohti, kus pääseb liikuma ainult köisteega ja üks neist asub Gruusia mägedes,» on autor ise avanud oma inspiratsiooniallikaid.