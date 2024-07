BBC autosaate «Top Gear» saatejuhid (vasakult) Richard Hammond, James May ja Jeremy Clarkson 10. juunil 2016 Lõuna-Aafrika Vabariigis Johannesburgis.

Üle 20 aasta koos esinenud saatejuhid Jeremy Clarkson, James May ja Richard Hammond on viimasel ajal keskendunud oma eraprojektidele ning nüüd on trio koostöö ametlikult läbi saanud.