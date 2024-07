ÜLEVAADE Positiivne narkotest, süüdistus pedofiilias ja dopinguskandaal: värvikad sportlased Pariisi suveolümpiamängudel

Pariisi suveolümpiamängud saavad alguse juba 26. juulil suurejoonelise avatseremooniaga Seine'i jõel, mida vahendab otseülekandena Kanal 2. Olümpiamängud toovad kokku maailma parimad sportlased, kuid mõned neist on viimastel aastatel pälvinud tähelepanu mitte ainult oma saavutuste, vaid ka skandaalide ja vastuoluliste juhtumite tõttu. Tuletame meelde värvikate taustadega atleete, kes astuvad tänavu 33. suveolümpiamängude areenile.

Sha’Carri Richardson diskvalifitseeriti Tokyo 2020 olümpiamängudelt pärast positiivset marihuaanatesti, mis tõstatas päevakorda arutelud dopingureeglite ja sportlaste vaimse tervise üle. Pärast seda on ta jätkanud oma karjääri taastamist ja on valmis Pariisis taas oma ülivõimekust tõestama.

Lisaks on Richardson tuntud oma skandaalse välimuse poolest, nagu erksavärvilised juuksed, pikkade küüntega maniküür ja julgelt väljendatud isikupära.

Novak Djokovic sattus kriitika alla oma seisukohtade tõttu Covid-19 vaktsineerimise kohta. Tema otsus osaleda Australian Openil ilma kaitsepookimata tõi kaasa suure poleemika ja tema viisa tühistati, misjärel ta saadeti riigist välja. Djokovic on kindlalt oma seisukohtade juurde jäänud ja loodab, et Pariisi olümpiamängud annavad talle võimaluse keskenduda taas tennisele ja saavutustele väljakul.

Heiki Nabi, kahekordne maailmameister ja olümpiahõbe Kreeka-Rooma maadluses, sattus 2021. aastal skandaali keskmesse, kui tema dopinguproovist leiti keelatud ainet letrosooli. Nabi on eitanud teadlikku keelatud aine kasutamist, väites, et see sattus tema organismi teadmata viisil.