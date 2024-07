Bethel Park School District via AP / Scanpix

Foto: Bethel Park School District via AP / Scanpix

USA vabariiklaste peresidendikandidaati Donald Trumpi 13. juulil mõrvata üritanud Thomas Matthew Crooks oleks pidanud tol päeval tööl olema, kuid ta ütles ülemusele, et tal on vaja vaba päeva, kuna tal on «vaja teha midagi tähtsat».