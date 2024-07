Alustame sellest, kes õieti on see Dmitri Rogožin , kellele pealkirjas viitan. Aga palun väga: Dima toimetab Ukrainas okupeeritud Zaporižžja territooriumil, ta laseb seal ennast pidulikult "senaatoriks" hüüda. Kunagi (2011-2018) on olnud ka Venemaa asepeaminister.

Tüüp on kirjutanud Venemaal raamatu "Rahva vaenlane", mis räägib muidugi Venemaa "vaenlastest" ja sai seal korralikuks bestselleriks. Venelased tahavad olla kõikide sõbrad, aga neil on igal pool nii palju vaenlasi, kes tuleb enne maha lüüa!

Rogožini ülesandeks on tavaline venelane Ukraina asjus üles kütta ning teha selgeks, et ukrainlane pole mingi normaalne elusolend.

Venelaste üleskütmine mõrvadele

Miks siis sellisest odioossest ja õõvastavast tropist nagu Rogožin üldse uurida? Lihtsal põhjusel: koos ekspresident Dima Medvedeviga on just Rogožin see, kelle ülesandeks näib olevat tavalist vene inimest Ukraina asjus üles kütta ning teha laiadele massidele selgeks, et ukrainlane pole mingi normaalne elusolend, vaid pigem oleks ta vaja maha lüüa – nii on kogu planeedile kergem.