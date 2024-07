«Meie pärislood on veel uskumatumad!» Gerli Padar ja Alen Veziko hakkavad uuel kontserttuuril rääkima kirglikke jutte

«Ujumas pole veel käinud,» sõnas Gerli Padar raadios Elmar, rääkides enda suvest. Muusik tõdes raadioeetris, et suvi on olnud esinemiste rohke. Ja nüüd ootab ees ka kontserttuur.

«Mina kirjutasin laulu ja käisin sellega televiisoris esinemas ja siis meie tänane kultuuriminister arvas, et see on nii halvasti esitatud, et peaks keegi teine veel laulma tulema ja siis ma helistasingi Gerlile, sest ta on palju parem laulja kui mina,» selgitas Alen naisvokaali valiku tegemise protsessi.