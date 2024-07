VÄGEV Uue singliga välja tulnud Vanilla Ninja astub nädalavahetusel kahe miljoni silmapaari ette!

Sel reedel avaldas bänd kauaoodatud uue loo «Sting Of A Scorpion». Juba laupäeval astub trio aga üles ZDF telekanalil jooksvas legendaarses meelelahutussaates «Fernsehgarten».

«Oleme väga elevil,» kirjutavad bändiliikmed sotsiaalmeedias.

«Fernsehgarten» on lisatud Guinessi rekordiraamatusse: tegemist on nimelt kõige pikemat aega eetris olnud vabaõhus filmitava meelelahutussaatega, mis on eetris olnud juba 38 suve järjest.

«Ja igal nädalavahetusel jälgib seda ulmelised kaks miljonit vaatajat! Ei jõua ära oodata, et uuesti «Fernsehgartenis» esineda üle 18 aasta!» sõnavad bändiliikmed.

Pärast kaheaastast pausi on tüdrukutebänd Vanilla Ninja uue muusikaga tagasi ja avaldas singli «Sting of a Scorpion». Koostöös Saksamaa plaadifirmaga Bros Music ilmavalgust näinud poprokk-maiuspala saadab ka muusikavideo.

«Meil on tõsiselt hea meel üle pika aja taas kuulajate ette astuda. Ja eriti hea meel on meil seda teha looga, mis on stiililt sada protsenti Vanilla Ninja. Võib lausa öelda, et oleme tagasi oma juurte juures,» räägib bändi laulja Lenna Kuurmaa.

«Lisaks soovitame Youtube'ist üles otsida laulule tehtud muusikavideo, mille režissööriks on Mart Vares ja milles löövad kaasa paar, võiks öelda üllatavat, aga eestimaalastele hästi tuttavat nägu,» vihjab Vanilla Ninja laulja ja kitarrist Piret Järvis-Milder. Video avalikustati reedel, kell 11.00.

«Sting Of A Scorpioni» autoriteks on Saksa muusikaprodutsent ja helilooja David Brandes ning tuntud sõnadekirjutaja Bernd Meinunger, kellega koostöös on sündinud Vanilla Ninja karjääri suurimad hitid nagu näiteks «Tough Enough» ja Eurovisioni lauluvõistlusel 8. koha saavutanud «Cool Vibes».

Vanilla Ninja. Vanilla Ninja ja nublu esinesid 2. septembril Telliskivi kvartalis. Foto: Rauno Liivand

