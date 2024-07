Enam ei pea ootama! Tõrva Loits tuleb peale kuueaastast pausi tagasi veelgi võimsamalt

Tõrva Loits pole veel kunagi olnud nii võimas – ligi kümnel hektaril laiuval festivalialal ja kolmel erineval esinemiskohal tuuakse seitse tundi kestva programmiga publikuni parimad Eesti artistid, maailma suurimad trummid, vee-, tule- ja valgusefektid, ennenägematu laser-show, unikaalsed valgusinstallatsioonid ja Jaan Roose trikitamas slackline'il. Loitsu tegevus toimub Tõrva keskväljakul, Veskijärve ja ümbritseva pargi looduskaunil alal.

Eri lavadel astuvad üles Puuluup, Lenna koos Tanel Padariga, Grete Paia, Meisterjaan, SÄM, Duo Ruut, Silver Ulvik, akordionistide ansambel Leedust ja solistid Ukrainast.

Tõrva Loitsul süüdatakse ka kõrgeim Eesti lõke, mille palkstruktuur on kümne meetri kõrgune ja tuli võib tasase tuuleilmaga küündida 20 meetri kõrgusele.

Iidse saba õgiva mao kujund Ouroboros pole tänavuse Tõrva Loitsu juhuslik teemavalik. Tõrva Loitsu loovjuhi Reigo Ahvena sõnul on tegemist ühe vanima mütoloogilise sümboliga, mis tähistab eluringi, taassündi ja kõige pidevas muutumises olemist. «Seepärast sobib see suurepäraselt tähistama Tõrva Loitsu taassündi Tartu 2024 ajal ning seda, et eestlaste vägev vaim ei murdu ühegi väljakutsega ega raskuste kiuste,» selgitas Ahven.

«Ouroboros on hoidnud koos mitte ainult maailmu tervikuna, vaid ka iga indiviidi maailmapilti. Tänavu hoiab see koos meie Tõrva Loitsu riitust, mis on loodud, et ühel päeval ühendada minevik tulevikuga muusika, tule, tantsu ja väge täis sõnade abil.»

Tõrvas on juba aastaid suviti pilke püüdnud hiiglaslikud liivaskulptuurid. Tänavune liivakuju on pühendatud Tõrva Loitsule ning kannab edasi Ouroborose temaatikat. Kuju autor on tuntud Läti skulptor Agnese Rudzite-Kirillova, kellele olid abiks Sanita Ravina ja Indrek Leht.

Tõrva Loits toimus aastatel 2008 kuni 2017, kasvades Lõuna-Eesti suurimaks ja vaatemängulisemaks suveürituseks. Sellest omakorda arenes välja mitmepäevane festival Tõrva Tule-Päevad, mis kätkeb eneses erinäolisi kultuuri-, spordi- ja vaba aja üritusi. Tõrva Tule-Päevad toimuvad 17.–21. juulil.

Tõrva Loits kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi.

