TUBLI Muusik Paul Neitsov läks tagasi kooli

Viimasel ajal on üha populaarsem, et tuntud inimesed lähevad tagasi kooli end harima. Üks nendest on Paul Neitsov. Teisipäeval, 17. juulil postitas mees enda Facebooki kontole, et ta läheb Tartu Ülikooli. «Läksin Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiasse muusikaosakonda koolimuusika ehk siis pedagoogika erialale,» kommenteerib muusik Elu24-le.