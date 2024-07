Taasavamisele tuli kuumale suveilmale vaatamata kümneid inimesi, kelle seas oli ka Jaagup Kreem koos perega. Piraadilaeval on restoraniosa, kus on á la carte’i menüü, mis on kokku pandud maailmamere riikide parimatest paladest, sõnab laevakapten. Samuti saab laeval pidada erinevatel tekkidel vahvaid suurüritusi. Kuna laev on väga ägeda interjööga, siis pidude teemasid on kümneid, mida seal pidada saab, ning koht sobib nii mudilastele kui ka täiskasvunutele. Lisaks kõigele muule vahvale saab kuulata laeval live-muusikat.